Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı - Haber

Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen bir şüpheli yakalandı.

26.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:00
Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen bir şüpheli yakalandı.

'nde bir bahçeden 272 avokadoyu getirdikleri torbaya koyan 2 kişi, bahçe sahibi Berin K. tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bahçede bulunan cep telefonundan şüphelilerden M.A'nın (37) kimliği belirlendi.

Aynı mahalledeki adrese düzenlenen operasyonda M.A'yı gözaltına alan ekipler, diğer şüpheli M.K'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler