BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde zeytin ve nar bahçesinde başlayan yangın büyüyüp, tarım arazisi ve ormana da sıçradı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde zeytin ve nar bahçesinde başlayan yangın büyüyüp, tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kumluca'ya bağlı Çaltı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında zeytin ve nar ağaçlarının dikili olduğu bahçede yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Orman ve tarım arazilerine yakın noktadaki yangına 3 helikopter, 15 arazöz, 1 dozer, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su tankerleri ve yaklaşık 50 personelle müdahale edildi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu 1 saat sonucu kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın nedeniyle 3 dönüm zeytin ve nar bahçesi, 3 dönüm sebze ekili tarım arazisi ve yaklaşık 5 dönüm de kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri, T.K.'yi (52) gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söylemeye gönlüm razı olmuyor' diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
Ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu, endişeli aile sevince boğuldu
Ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu, endişeli aile sevince boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Düm Tek Tek İrem Derici Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mustafa Er Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:37:19. #1.14#

title