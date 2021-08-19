BAHÇEDE BAŞLAYIP, ORMANA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde zeytin ve nar bahçesinde başlayan yangın büyüyüp, tarım arazisi ve ormana da sıçradı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde zeytin ve nar bahçesinde başlayan yangın büyüyüp, tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kumluca'ya bağlı Çaltı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında zeytin ve nar ağaçlarının dikili olduğu bahçede yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Orman ve tarım arazilerine yakın noktadaki yangına 3 helikopter, 15 arazöz, 1 dozer, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su tankerleri ve yaklaşık 50 personelle müdahale edildi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu 1 saat sonucu kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın nedeniyle 3 dönüm zeytin ve nar bahçesi, 3 dönüm sebze ekili tarım arazisi ve yaklaşık 5 dönüm de kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri, T.K.'yi (52) gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı