Badem ağaçları çiçek açtı
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Badem ağaçları çiçek açtı

13.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:28

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sunuyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sunuyor.

Kentte, hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçeklendi.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu. Yalancı bahara aldanan ağaçlardaki rengarenk görüntü fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekti.

İlçede yaşayan Tuğba Kocaer, Kaş'ta yazdan kalma günler yaşandığını, ağaçların çiçek açtığını belirterek, "Güzel hava ve doğanın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Badem ağaçları çiçek açtı
Badem ağaçları çiçek açtı
Badem ağaçları çiçek açtı
Badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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