Son dakika haberleri | Badem ağaçları çiçek açtı
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Son dakika haberleri | Badem ağaçları çiçek açtı

10.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:33
Son dakika haberleri | Badem ağaçları çiçek açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sunuyor.

Antalya'da çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sunuyor.

Kentte, hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçeklendi.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsü, fotoğraf tutkunlarının ve kenti ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.

Son dakika haberleri | Badem ağaçları çiçek açtı
Son dakika haberleri | Badem ağaçları çiçek açtı
Son dakika haberleri | Badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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