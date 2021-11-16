Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Orta Mahalle'de yaşayan Beyza Nur Erol, 3 aylık bebeği Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi.

Elif Ada'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ön incelemede kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bu sırada anne Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Elif Ada'nın babası Mustafa G'den şikayetçi oldu.

Erol, şikayetinde 2 gün önce birlikte yaşadığı Mustafa G. ile aralarında kira parasını ödemediği için tartışma çıktığını öne sürdü. Erol, bu sırada ağlayan bebeğinin kafasına Mustafa G'nin bir kez vurduğunu iddia etti. Erol, bu olay nedeniyle dün kızını hastaneye götürdüğünü, orada yapılan kontrolün ardından evlerine gönderildiklerini aktardı.

Erol'un şikayeti üzerine polis ekipleri Mustafa G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Mustafa G. ifadesinde bebeği darbetmediğini öne sürdü.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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