Antalya'da babalarının pikapla geri manevra yaparken çarptığı ikizlerden biri taburcu edildi - Haberler
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Antalya'da babalarının pikapla geri manevra yaparken çarptığı ikizlerden biri taburcu edildi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da babalarının pikapla geri manevra yaparken çarptığı ikizlerden biri taburcu edildi

Antalya'da önceki gün serada çalışan babalarının pikapla geri manevra sırasında çarptığı ikizlerden biri hastaneden taburcu edildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da önceki gün serada çalışan babalarının pikapla geri manevra sırasında çarptığı ikizlerden biri hastaneden taburcu edildi.

Aksu ilçesinde serada çalışan babaları Muhammet Kaya'nın aracıyla geri manevra yaparken çarptığı ikizlerden 3 yaşındaki Aras Kaya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Küçük çocuk, taburcu edildi.

Bu arada ikizlerden kazada yaşamını yitiren Asaf Kaya'nın cenazesinin dün Serik ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Aksu ilçesinde babalarının pikapla geri manevra sırasında çarptığı 3 yaşındaki ikizlerden Asaf Kaya yaşamını yitirmiş, Aras Kaya yaralanmıştı. Kaya ailesinin, evliliklerinin 5'inci yılında tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuklarının olduğu öğrenilmişti. Kazadan sonra gözaltına alınan baba Muhammet Kaya, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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