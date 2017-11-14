Antalya'da Baba ile 2 Çocuğunun Evde Ölü Bulunması

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki kızını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.



Kızları Hira ve (3) Elasu'yu öldürdükten sonra intihar eden Akşeker'in Antalya'dan getirilen cenazesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.



Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Yeşil Camisine getirilen cenaze, burada kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Bu arada Akşeker'in yakınları, gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi.



Antalya'nın Aksu ilçesinde 12 Kasım'da bir daire oturanlardan iki gündür haber alınamaması üzerine komşuları tarafından polise ihbarda bulunulmuştu. Ev sahibinin verdiği yedek anahtarla daireye giren polis, evde silahla vurulmuş halde baba Göksel ile kızları Hira ve Elasu Akşeker'in cesetleriyle karşılaşmıştı.