Antalya'da ayrı yaşadığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

11.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:12

Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kepez ilçesinde Nihal Işıldar'ın evinde tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan ayrı yaşadığı kocası Özcan Işıldar hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın suç dosyasının kabarık olduğu ve eşine şiddet uyguladığı belirtilen iddianamede, Özcan Işıldar'ın uzaklaştırma kararı aldırması nedeniyle karısını öldürdüğü kaydedildi.

Maktulün kocasının kendisini öldüreceğini anlayarak evden kaçmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, ancak sanığın buna engel olduğu vurgulandı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanığın, olay günü tartışmaya başladıkları eşinin birden banyoya kaçarak "İmdat" diye bağırdığını söylediği belirtildi.

Bağırmaması konusunda uyardığı eşinin devam etmesi üzerine silahını çıkardığını belirten Özcan Işıldar'ın, "Eşime, 'bağırırsan ayağına sıkarım' dedim. Kapı açılır açılmaz banyodaki eşyalar üzerime düştü ve silah bir kez ateşlendi. Eşim bir anda yere yığıldı. Ona 'iyi misin' diye sordum ses gelmedi. Banyodan sürükleyerek yatak odasına götürdüm. Nasıl yaralandığını ve öldüğünü görmedim." dediği aktarıldı.

Yenidoğan Mahallesinde 18 Mart'ta ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı tabancayla ateş eden Özcan Işıldar, daha sonra polisi arayarak "Karımı öldürdüm, gidin evden alın." diye ihbarda bulunmuştu. Kadını evinde öldürülmüş bulan polis ekipleri, Mersin'e kaçtığı tespit edilen zanlıyı yakalayarak Antalya'ya getirmişti. Üzerinden sahte kimlik çıkan sanığın 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu, 1991 yılında da baldızı Azbiye Çetin'i öldürmekten cezaevinde yattığı belirlenmişti.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA