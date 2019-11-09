Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı

09.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:44
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.


Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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