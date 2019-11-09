Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı
09.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:44
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com