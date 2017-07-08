Antalya'da "Ayın Polisleri" Ödüllendirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün uygulaması kapsamında haziran ayında "Ayın polisi" seçilen 3 polis memuru ödüllendirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzeloba Mahallesinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik rutin uygulama görevi yapan polisleri fark eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, aracını yol kenarına park ederek, müşteri izlenimi vermek için bir markete girdi.



Kişi, daha sonra yaya olarak yoluna devam etti.



Polisin durumundan şüphelenmesi, üzerine GBT sorgusu yapılan kişinin, FETÖ/PDY kapsamında 3 ayrı arama kararı bulunan M.Ç olduğu belirlendi.



Asayiş Şube Müdürülüğünde görevli polis memuru F.Ş, zanlının yakalanmasını sağladığı için "Ayın Şubeler Polisi" seçildi.



Konyaaltı ilçesinde farklı adreslere düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 zanlının yakalanmasını sağlayan Konyaaltı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.K da üstün gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle "Ayın Merkez İlçeler Polisi" olarak belirlendi.



FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte kimlikle bir otelde çalışmaya başlayan Antalya Emniyet Müdürlüğü eski komiser yardımcısı S.B'in yakalanması ve S.B'ye yardım yataklık yapan otel sahibi A.Ö'nün ve yine sahte kimlik kullanan S.B'nin oğlu M.B'nin yakalanmasını sağlayan Kemer Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Y. "Ayın Dış İlçeler Polisi" seçildi.



İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 3 polise çeyrek altın ve teşekkür belgesi verdi.