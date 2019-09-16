Antalya'da Ayçiçeği Tarla Günü yapıldı

16.09.2019 11:02

Antalya ili Korkuteli ilçesinde ülkenin önemli bir yağ bitkisi olan ayçiçeği için tarla günü yapıldı.



Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Korkuteli İlçe Tarım Müdürü Selda Sert ile muhtarlar ve köylülerin katıldığı ay çiçeği tarla günü düzenlendi. Konuya ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye'de tarımı geliştirmekten başka çaresi yoktur. Bu nedenle topraklarımızı hiç boş bırakmamalı her metre karesinden azami oranda faydalanmalıyız. Bu açıdan baktığımızda ayçiçeği çok önemli bir tarım ürünüdür. Ayçiçeği ülkemizdeki bitkisel ham yağ üretiminin yüzde 47'si ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ayçiçeği aynı zamanda kendisinden sonra ekilen bitkilere temiz ve havalanmış bir toprak bırakmaktadır. Bu nedenle, iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Korkuteli İlçesinde ayçiçeği tarımını geliştirmek için yöreye uygun yüksek verimli, kaliteli, pazar değeri yüksek, mildiyö hastalığına ve orabanşa karşı dayanıklı çeşitlerin ikamesini sağlayarak bölgede ayçiçeği üretimini artırmak ve bölge ekonomisine değer katmak amacıyla, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 11 TR 077, DERAY ve ADELYA ayçiçeği çeşitleri ile Korkuteli İlçesi Çaykenarı Mahallesinde 20 dekar alanda Ayçiçeği demonstrasyon çalışması yapılmıştır. İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelince düzenli olarak arazi kontrolleri yapılmıştır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA