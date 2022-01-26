Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede ayağı kırılan kadının yardımına belediye, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan mahallede ayağı kırılan kadının yardımına belediye, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti.

Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Şemsi Mahallesi'nde ikamet eden 77 yaşındaki Fatma Arat, ayağı kırılınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekipleri, mahalle yolunun karla kaplı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı.

Bunun üzerine Kaş Belediyesi ekipleri, greyderle yaklaşık 7 kilometrelik yolu temizledi. Yolu kullanarak mahalleye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, Arat'ı alarak sağlık ekibinin beklediği bölgeye getirdi. Ambulansa konulan kadın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi

Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi

Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi

Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi

Ayağı kırılan kadına ulaşmak için 7 kilometrelik karlı yol temizlendi

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Hisarcık, Antalya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title