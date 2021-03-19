Antalya'da avukatlar, meslektaşlarının öldürülmesini protesto için duruşmalara girmeyecek
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Antalya'da avukatlar, meslektaşlarının öldürülmesini protesto için duruşmalara girmeyecek

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:53
Antalya'da avukatlar, meslektaşlarının öldürülmesini protesto için duruşmalara girmeyecek

ANTALYA Barosu avukatları, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte hacze giden meslektaşları Ersin Arslan'ın ev sahibi tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından avukatlara yönelik saldırılara dikkat çekmek için bugün, tutuklu, çocuk yargılamasına ait ve aciliyet arz...

ANTALYA Barosu avukatları, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte hacze giden meslektaşları Ersin Arslan'ın ev sahibi tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından avukatlara yönelik saldırılara dikkat çekmek için bugün, tutuklu, çocuk yargılamasına ait ve aciliyet arz eden davalar dışındaki duruşmalara katılmama kararı aldı.

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklamada, şöyle denildi: "Avukatlara yönelik şiddetin giderek artması ve son olarak vekillik görevini yerini getirirken silahla vurularak hayatını kaybeden meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'ın ölümü, mesleğimizi güven içinde yapamayacağımı göstermiştir. Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunma makamına yönelen saldırılara dikkat çekmek ve kamuoyuna farkındalık yaratmak için bugün tutuklu işler, çocuk yargılamasına ait ve aciliyet arz eden işler dışında duruşmalara katılmama eylemi yapılarak meslektaşlara mazeret dilekçesi verilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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