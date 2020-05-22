Antalya'da avukat sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı
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Antalya'da avukat sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Antalya'da, sahte vekaletnameyle defterdarlıktan hesabına 99 bin 426 lira para aktardığı ileri sürülen avukat tutuklandı.

Antalya'da avukat sahte vekaletnameyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı
22.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:33

Antalya'da, sahte vekaletnameyle defterdarlıktan hesabına 99 bin 426 lira para aktardığı ileri sürülen avukat tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçuna yönelik soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, Antalya Barosuna kayıtlı avukat M.Ç'nin, defterdarlığa sunduğu sahte vekaletnameyle 99 bin 426 lirayı usulsüz olarak hesabına geçirdiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda M.Ç. gözaltına alındı, evinde ve iş yerinde yapılan aramada, avukatlık bürosunda suçta kullandığı belirtilen 4 kaşeye el konuldu.

Zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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