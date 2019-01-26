Antalya'da Avuçiçi Büyüklüğünde Dolu Seraları Vurdu

Antalya'da dün geceden buyana etkili olan fırtına ve sağanak yağış yerini yer yer dolu yağışına bıraktı. Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesinde saat 16.00 sıralarında başlayan ve 2 dakika süren avuç içi büyüklüğündeki dolu yağışı araçlara zarar verdi. Dolu yağışı sebebiyle bölgedeki bazı seralarda da hasar oluştu.

Sabah saatlerinde Kumluca'da başlayan ve 5 kişinin hafif yaralanmasıyla devam eden hortum öğle saatlerinde havaalanında etkili oldu. Apronda bulunan bir servis otobüsü ve minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişinin yaralanmasına sebep olan hortumun yaraları sarılmaya çalışılırken doğuya doğru kayan fırtına Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallesinde etkili oldu. Biranda bastıran ve 2 dakika süren doluyla şoka uğrayan site sakinleri ellerine aldıkları avuçiçi büyüklüğündeki doluları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yine Serik ilçesine bağlı Kadriye mahallesinde de etkili olan dolu örtü altı üretim tesislerini vurdu. Biranda bastıran dolu çileklerin ekili olduğu seraları vuran dolu, naylonları yırtıp ekili olan çilekleri parçaladı. Zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indiren dolu yağışından geriye kullanılamaz seralar ve ürünler kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA