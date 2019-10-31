Antalya'da avladığı aslan balığı ayağına düşen balıkçı zehirlendi

31.10.2019 18:34

Antalya'da, amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının ayağına düşmesi sonucu zehirlendi.

Söyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır daldığını, çeşitli balıklar avladığını ama hayatında ilk defa başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Daha önce de aslan balığı vurduğunu, titizlikle temizleyip, yediğini anlatan Söyler, bu konuda tecrübeli olduğunu belirtti.

Söyler, balığın ürememesi için vurulması gerektiğini bildiği için zıpkınla avladığını aktararak, "Denizde vurdum, kayalıklara çıktım. Balık zıpkının ucundan kaydı, ayağıma düştü. Çekmeme rağmen kurtaramadım, küçük bir sırt dikeni dokundu. Allah'tan ayağımı kaçırdım, tamamen girseydi daha kötü olurdum." ifadelerini kullandı.

Hemen hastaneye gittiğini belirten Söyler, zehirin vücuduna yayılmasının engellendiğini ve taburcu edildiğini kaydetti.

Ayağındaki dokunun zedelendiğini ve büyük bir yara oluştuğunu dile getiren Söyler, yürüdüğü zaman ayağının şiştiğini anlattı.

Söyler, 10 gün sonra tekrar hastaneye kontrole gideceğini sözlerine ekledi.

"Zehirli ve tehlikeli bir tür"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da aslan balığının zehirli ve tehlikeli bir tür olduğunu belirtti.

Balığın denizde herhangi bir şey yapmadığını aktaran Gökoğlu, "Suda kolay kolay bu tür olaylar olmaz. Balık da insandan kaçıyor. Balıklar kuytu köşelerde bulunuyor. Bu tür olaylar ya ağ ile tutma sonrası ya da olta ve zıpkın ile avlanmada gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür vakalarda sıcak su uygulanması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, sıcak suyun zehrin etkisini kaybetmesini sağladığını bildirdi.

Gökoğlu, Kızıldeniz'den Türkiye sularına gelen balığa kesinlikle dokunulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA