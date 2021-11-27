Antalya'da ava çıkan bir kişi arkadaşının açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da ava çıkan bir kişi arkadaşının açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da ava çıkan bir kişi arkadaşının açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan kişi, açılan ateş sonucunda yaşamını yitirdi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan kişi, açılan ateş sonucunda yaşamını yitirdi.

Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Nuri Demirel, arkadaşları M.A.D, B.K, M.S, H.K. ve Y.Ş. ile ava çıktı. Bir süre av arayan Nuri Demirel, henüz ismi belirlenemeyen bir arkadaşının av tüfeğiyle açtığı ateş sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirel'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Demirel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı, 5 arkadaşı jandarma tarafından gözaltına alındı.

FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

 'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title