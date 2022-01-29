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Antalya'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

AA, Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine otomobille yaralı olarak getirilen Özkan Çakal'ın müdahaleye rağmen kurtarılamaması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Polis ekipleri, otomobille Çakal'ı hastaneye getiren A.Y. ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, ifadelerinde, D-400 kara yolunda trafik ışıklarında bekledikleri sırada otomobildeki av tüfeğinin ateş aldığını ve çıkan saçmaların Çakal'ın göğsüne denk geldiğini söyledikleri iddia edildi.

Polis ekipleri, zanlıların otluk alana attığı 2 av tüfeğinde inceleme yaptı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Araştırma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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