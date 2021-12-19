Antalya'da av tüfeğiyle eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler
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Antalya'da av tüfeğiyle eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Antalya'da av tüfeğiyle eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Demre ilçesinde, av tüfeğiyle eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde, av tüfeğiyle eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B. (37), Elmalı Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karabucak Mahallesi'nde M.B'nin dün, tartıştığı eşi Gülsüm B'yi (28) av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilmişti.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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