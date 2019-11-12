Antalya'da ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı
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Antalya'da ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

Antalya'da banka ATM'lerine kopyalama aparatı yerleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:32
Antalya'da ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı

'da banka ATM'lerine kopyalama aparatı yerleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya koordinesinde İl Şubesi ekipleri, banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kalıplar yerleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen zanlı E.K, kent merkezinde sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada kart kopyalamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan E.K'nin İstanbul ve Yalova'da "Özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, banka ve kredi kurumları aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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