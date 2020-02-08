Antalya'da ATM dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

08.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:38

Antalya'da bankaların ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından haberleri olmadan para çekildiğini belirten banka müşterilerinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mağdurların kullandığı ATM'lere kart kopyalama düzeneklerinin yerleştirildiği tespit edildi.

Düzenekleri ATM'lerden çıkartmaya geldikleri öne sürülen Ş.A. ile K.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada kart kopyalama ve kart şifrelerini öğrenmek için kullanılan gizli kamera düzeneği ele geçirildi.

Bazı suçlardan poliste kayıtlarının da bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA