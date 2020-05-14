Antalya'da 'Askıda Fatura' uygulaması başlatıldı
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Antalya'da 'Askıda Fatura' uygulaması başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekonomik sıkıntı yaşayan Antalyalılar için Askıda Fatura uygulaması başlattıklarını açıkladı.

Antalya'da 'Askıda Fatura' uygulaması başlatıldı
14.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:27

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekonomik sıkıntı yaşayan Antalyalılar için Askıda Fatura uygulaması başlattıklarını açıkladı. ASAT faturaları için geçerli olan Askıda Fatura uygulamasında ödeme sisteminin bugün itibariyle açıldığını söyleyen Başkan Böcek, ilk 100 faturayı kendisinin ödeyeceğini belirterek "Her zaman zor durumda olan vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Korona salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için "Askıda Fatura" uygulaması başlattı. "ASAT Faturaları Askıda Antalyalılar Bir Arada" başlığıyla düzenlenen uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve yardım gönüllüleri, veren elin alan eli görmediği bir anlayışla yardımlaşacak.

İhtiyaç sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin www.antalya.bel.tr internet sitesine giriş yaparak Askıda Fatura uygulamasından yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan Askıda Fatura uygulamasına tıklayan ihtiyaç sahipleri ASAT'a ait abone bilgilerini sisteme giriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal inceleme birimi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından uygun görüldüğü takdirde fatura askıya alınıyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar ise "Askıdan Fatura Al" butonuna tıklayarak ekranda ödenmesi gereken tutarın yazılı olduğu faturalardan birini seçerek ödemesini yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

"Vatandaşımızın yanındayız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, korona virüs salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden itibaren belediye olarak halk sağlığını tehdit edecek her türlü unsura karşı önlem aldıklarını belirterek, "İki aydır temizlik, ilaçlama, dezenfektan, maske üretimi, gıda yardımı, sıcak yemek yardımı gibi temel yardımlar yaptık. Ekonomik sıkıntı yaşayan, işsiz kalan, zor günler geçiren vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu uygulama örnek oldu ve biz de başlattık. Askıda Fatura Uygulaması başlatarak aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz" dedi

"İlk 100 faturayı Başkan ödeyecek"

Dayanışma içinde bu zor günlerin birlikte aşılacağını belirten Başkan Böcek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen yardımsever vatandaşlarımız Antalya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesi üzerinden askıya alınan faturalara ulaşarak ödeme yapabilir" dedi. Askıya çıkan ilk 100 faturayı kendisinin ödeyeceğini belirten Başkan Böcek, "Salgın nedeniyle ülke olarak, toplum olarak zor günler geçiriyoruz. Bu salgının bize hatırlattığı en önemli kavram yardımlaşma ve dayanışma oldu. Dayanışma platformumuz ve gönüllü hayırseverlerimizle el ele vererek ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Hele hele mübarek Ramazan Ayında böylesine anlamlı paylaşımlar çok önemli. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Askıda fatura uygulaması nedir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaşama geçirdiği Askıda Fatura uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor. www.antalya.bel.tr/Covid-19/Askıya-Fatura-Bırak adresinden erişilebilen sisteme, ABB sosyal hizmet birimi tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyor. Yine aynı adrese erişen herkes bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyor. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi aileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce yardım başvurusunda bulunmuş ve olumlu sonuç alanlar değerlendirmeye tabii tutulmadan faturalarını askıya bırakabilecek. İlk kez sosyal yardım alanlar ise sosyal incelemeye tabii tutulacak. Onaylananların faturası askıya alınacak.

Kimler askıdan fatura alabilir

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilecek. Ödeme yapmak isteyen yardımseverler Askıda Fatura sisteminden tutar filtreleyerek istedikleri faturayı ödeyebilecekler. Hayırseverler ödenen fatura ilgili tutardan başka hiç bir bilgi görmeyecekler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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