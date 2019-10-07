Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen askeri araçtaki albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı.

07.10.2019 17:54
Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen askeri araçtaki albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kınık Mahallesi Doğular mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri araç devrildi.


Kazada, araçta bulunan albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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