Antalya'da askere gitme hazırlığındaki genç, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da askere gitme hazırlığındaki genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da askere gitme hazırlığındaki genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da askere gitme hazırlığı yapan genç, arkadaşının kullandığı motosikletten düşerek yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da askere gitme hazırlığı yapan genç, arkadaşının kullandığı motosikletten düşerek yaşamını yitirdi.

Askerlik görevini yerine getirmek için hazırlık yaptığı öğrenilen Hüseyin Aytar (19), arkadaşı Şevket E'nin (19) kullandığı motosiklete binerek yola çıktı. Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Aytar'ın başını betona çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürülürken, Hüseyin Aytar'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Vladimir Putin
Magazin Tanem Sivar Özge Özpirinçci Gülşen
Spor Şenol Güneş Balotelli Muslera Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Emmanuel Macron Güzel Sözler Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da askere gitme hazırlığındaki genç, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:24:18. #1.11#