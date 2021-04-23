Antalya'da asker uğurlaması sırasında havaya ateş açılmasıyla ilgili iki kişiye para cezası
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Antalya'da asker uğurlaması sırasında havaya ateş açılmasıyla ilgili iki kişiye para cezası

Antalya'da asker uğurlaması sırasında havaya ateş açılmasıyla ilgili iki kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya ateş açılmasıyla ilgili iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya ateş açılmasıyla ilgili iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şafak Mahallesi'nde bir kişinin asker uğurlaması sırasında araçtan tabancayla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada, havaya ateş eden E.E.A'yi yakalayarak olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi.

Şüpheli E.E.A. ile araçta bulunan diğer kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Öte yandan şüpheli E.E.A hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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