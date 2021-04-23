Antalya'da asker uğurlaması sırasında havaya ateş açılmasıyla ilgili iki kişiye para cezası

Antalya'nın Kepez ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya ateş açılmasıyla ilgili iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası kesildi.