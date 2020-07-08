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Antalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
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Antalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına yasak getirildi.

08.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:49

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına yasak getirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve ülkenin salgınla mücadeledeki başarısının riske atıldığı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine karar verilmiştir. Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre 392 lira para cezası uygulanacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecektir."

Sokak düğünlerine süre kısıtlaması

Kurul ayrıca, köylerde veya sokaklarda yapılan gelin alma ve kına dahil düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin sadece aynı gün içerisinde kalacak şekilde yapılabileceğine, bu etkinliklerin en erken saat 10.00'da başlaması ve en geç saat 00.00'da bitirilmesi kararını aldı.

Antalya'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Kaynak: AA

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