Antalya'da asker eğlencesinde silahlar susmadı
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Antalya'da asker eğlencesinde silahlar susmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da asker eğlencesinde silahlar susmadı

Antalya'da bir grup genç, korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp meşale ve havai fişekler eşliğinde asker eğlencesi düzenledi.

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Antalya'da bir grup genç, korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp meşale ve havai fişekler eşliğinde asker eğlencesi düzenledi. Pandemi kurallarını ihlal eden gençler, bununla da kalmayıp havaya defalarca tabancayla ateş edip tehlike saçtılar.

Kontrollü normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 119,18 oranıyla kırmızı alarm veren Antalya'da ise bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti. Meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan gençler, camlardan sarkarak ellerindeki tabancaları defalarca ateşledi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir gencin ise tabancayı yatık tutarak ateşlemesi korkuttu. Gencin ateş ettiği bölgede evlerin olduğu görüldü.

"MERMİ GİBİ GİT, GEL KARDEŞİM"

Konvoy sonrası maske ve sosyal mesafesiz müzik eşliğinde eğlenmeye devam eden gençlerin, bu eğlencelerini sosyal medya hesaplarından 'Mermi gibi git gel kardeşim', Artık Samsun düşünsün' yazısıyla paylaşması ise dikkat çekti.

(iHA)

Antalya'da asker eğlencesinde silahlar susmadı
Antalya'da asker eğlencesinde silahlar susmadı
Antalya'da asker eğlencesinde silahlar susmadı
Antalya'da asker eğlencesinde silahlar susmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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