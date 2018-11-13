Yasak Aşk Cinayeti! Eşinin Beraber Olduğu Kişiyi Öldüren Katil Koca, İnfazı Tek Tek Anlattı
Antalya'da eşi ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği kişiyi çağırdığı evinde tabancayla öldürdükten sonra, ölen kişinin kuzenini rehin alıp kaçıran katil koca yakalandı.
Antalya'da eşi E.G. ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği İlkay Polat Sağır'ı (32) kalbinden vurarak öldürdükten sonra Sağır'ın teyzesinin oğlu Y.E.B.'yi rehin alıp araçla kaçıran Cihan G. (35) Burdur yolu 30. kilometresinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
CİNAYETİ TEK TEK ANLATTI
Cinayeti anlatan Cihan G. "İlkay'ın eşim E.G.G. ile ilişkisini olduğunu tahmin ediyordum. Eve çağırdım. Teyzesinin oğlu Y.E.B. ile birlikte Kepez Barış Mahallesi'ndeki evime geldiler. Evde tartıştıktan sonra İlkay Polat'ı vurdum. Y.E.B.'yi silah ile otomobile bindirip kaçırdım. Yolda polise yakalandım. Pişmanım 3 çocuğum için çok üzülüyorum" dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Cihan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAÇMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan İlkay Polat Sağır'ın teyzesinin oğlunun evden koşarak aracına gelmesi, arkasından eli silahlı Cihan G.'nin gelmesi ve araçtaki kişiyi rehin alması kameralara yansıdı.
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Artık yaşanmaz olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şimdi bu mal bu adamı öldürdü enaz 15 yıl yatacak karıyı da başkası güzelce yatağa atacak çık bakıyım içerden çıka biliyorsan belki de kadın ve adam masum ama katil hıyar. farzet şüpen var boşan kardeşim degermi hayatını zehir etmeneCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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ve ahlaksız kadınlar yine kazandı yazık ettin kardeş değmeyen biri içinCevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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Adam haklı, kadın ve sevgilisi ne yaptıkların bilincinde.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadın , uzak durmak gerekCevap Yaz 5 Yayından Kaldır