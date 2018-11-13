Yasak Aşk Cinayeti! Eşinin Beraber Olduğu Kişiyi Öldüren Katil Koca, İnfazı Tek Tek Anlattı

Antalya'da eşi E.G. ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği İlkay Polat Sağır'ı (32) kalbinden vurarak öldürdükten sonra Sağır'ın teyzesinin oğlu Y.E.B.'yi rehin alıp araçla kaçıran Cihan G. (35) Burdur yolu 30. kilometresinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

CİNAYETİ TEK TEK ANLATTI

Cinayeti anlatan Cihan G. "İlkay'ın eşim E.G.G. ile ilişkisini olduğunu tahmin ediyordum. Eve çağırdım. Teyzesinin oğlu Y.E.B. ile birlikte Kepez Barış Mahallesi'ndeki evime geldiler. Evde tartıştıktan sonra İlkay Polat'ı vurdum. Y.E.B.'yi silah ile otomobile bindirip kaçırdım. Yolda polise yakalandım. Pişmanım 3 çocuğum için çok üzülüyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Cihan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan İlkay Polat Sağır'ın teyzesinin oğlunun evden koşarak aracına gelmesi, arkasından eli silahlı Cihan G.'nin gelmesi ve araçtaki kişiyi rehin alması kameralara yansıdı.