Antalya'da Aşırı Sıcak

- Sahillerden detay

Denize girenlerden detay

Parklarda yürüyüş yapanlardan detay

Çocuklardan detay Antalya'nın Kemer ilçesinde sıcak ve nemli havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.



Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı 33 derece ölçüldü.



Nem oranının 20 derece ölçüldüğü Kemer'de nemden ve sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti. Serinlemek isteyen tatilcilerden bazıları Kemer Halk Plajı ve Ayılığı Koyu'nda denize girdi bazıları da parklarda yürüdü.



Bazı vatandaşlar güneşten korunmak için ağaç diplerinde oturmayı tercih ederken, çocuklar ise deniz kenarında oyun oynadı. Özellikle Rus turistler, su sporları yaparak eğlendi.