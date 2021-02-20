Antalya'da aşılama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da aşılama çalışmaları sürüyor

20.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:31
Antalya'da aşılama çalışmaları sürüyor

ANTALYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstüne Çin'den getirilen Sinovac aşılarının uygulanmasına devam ediliyor.

ANTALYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstüne Çin'den getirilen Sinovac aşılarının uygulanmasına devam ediliyor. Bugün aşısını olan Şerife Tokat (65), en çok sevdiklerine sarılmayı özlediğini belirterek aşı olduğunu söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den getirilen Sinovac aşıları ilk olarak sağlık çalışanlarına ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan vatandaşlara ve çalışanlara yapıldı. Ardından 90- 80- 75 yaş ve üzeri bireylere aşılama gerçekleştirildi. 15 Şubat itibari ile de 65 yaş üzeri vatandaşlara aşılama başladı.

'AŞIYA İLGİ ÇOK YÜKSEK'?Konyaaltı Sahilyolu Aile Sağlığı Merkezi'nde 4 yıldır görev yapan Dr. Arzu Ünlü, aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. İlk olarak sağlık çalışanlarının aşılandığını hatırlatan Ünlü, daha sonra 90, 80 ve 75 yaş üstü vatandaşların aşılandığını, şimdi de 65 yaş üstü vatandaşların aşılamalarının devam ettiklerini aktardı. Randevuların yoğun olduğunu belirten Dr. Arzu Ünlü, "Yaşlı hastalarımız randevu almakta ilk etapta zorlandı. Bizden yardım istediler, bizler de yardımcı olduk. Hastalarımızla bireysel olarak iletişim kurduk, onlara randevu konusunda yardımcı olduk. Şu an yaş gençleştikçe 182'den veya e-Nabız'dan kendi randevularını alabiliyorlar. Randevusunu alan hastalara aşılama hizmetini yürütmekteyiz. Aşıya ilgi çok yüksek. Herkes aşı yaptırma konusunda çok istekli. Aşılama çalışmalarını yürütürken bugüne kadar yan etkiyle karşılaşmadık" diye konuştu.'VATANDAŞLAR OLDUKÇA BİLİNÇLİ'Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hilal Aldağ ise aşılama çalışmalarının problemsiz bir şekilde devam ettiğini anlattı. Randevu almanın artık çok kolay olduğunu belirten Dr. Aldağ, "Hafta sonları hastanelere de randevular tanımlandı. Yoğunluk talep oldukça çok. Biz iki hekim olduğumuz için günlük 25 aşı randevusu tanımlayabiliyoruz. Aynı zamanda sabah normal muayeneye gelen hastalarımıza bakmaya devam ediyoruz. Aşıları daha çok öğleden sonraya planladık. Şimdilik bir sıkıntı yaşamadık, vatandaşlarımız da oldukça bilinçli. Uygun zamanda geliyorlar" dedi.Koronavirüse karşı herkesin tedirgin olduğunu aktaran Dr. Hilal Aldağ, "Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine hapsolmaktan çok sıkıldılar. İş yerleri açık değil. Çocuklar okullarına gidemiyor. İnsanlar bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için aşı olmak istiyor" diye konuştu.'SEVDİKLERİME SARILABİLECEĞİM'

Konyaaltı Sahilyolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşısını olan Şerife Tokat, sevdiklerine sarılmayı özlediğini anlattı. Şerife Tokat, "182'den randevumu alarak aşımı yaptırdım. Çok mutluyum. En azından sevdiklerime sarılabileceğim. Sosyal yaşantım normal rutinine geçecek. Bunları umut ederek aşımı yaptırdım. En çok özlediğim şey sevdiklerime sarılmak" dedi.


Antalya'da aşılama çalışmaları sürüyor
Antalya'da aşılama çalışmaları sürüyor
Antalya'da aşılama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Celal Adan Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Özge Özder Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da aşılama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 12:32:19. #1.14#
title