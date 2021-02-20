Antalya'da aşılama çalışmaları sürüyor

ANTALYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstüne Çin'den getirilen Sinovac aşılarının uygulanmasına devam ediliyor. Bugün aşısını olan Şerife Tokat (65), en çok sevdiklerine sarılmayı özlediğini belirterek aşı olduğunu söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den getirilen Sinovac aşıları ilk olarak sağlık çalışanlarına ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan vatandaşlara ve çalışanlara yapıldı. Ardından 90- 80- 75 yaş ve üzeri bireylere aşılama gerçekleştirildi. 15 Şubat itibari ile de 65 yaş üzeri vatandaşlara aşılama başladı.

'AŞIYA İLGİ ÇOK YÜKSEK'?Konyaaltı Sahilyolu Aile Sağlığı Merkezi'nde 4 yıldır görev yapan Dr. Arzu Ünlü, aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. İlk olarak sağlık çalışanlarının aşılandığını hatırlatan Ünlü, daha sonra 90, 80 ve 75 yaş üstü vatandaşların aşılandığını, şimdi de 65 yaş üstü vatandaşların aşılamalarının devam ettiklerini aktardı. Randevuların yoğun olduğunu belirten Dr. Arzu Ünlü, "Yaşlı hastalarımız randevu almakta ilk etapta zorlandı. Bizden yardım istediler, bizler de yardımcı olduk. Hastalarımızla bireysel olarak iletişim kurduk, onlara randevu konusunda yardımcı olduk. Şu an yaş gençleştikçe 182'den veya e-Nabız'dan kendi randevularını alabiliyorlar. Randevusunu alan hastalara aşılama hizmetini yürütmekteyiz. Aşıya ilgi çok yüksek. Herkes aşı yaptırma konusunda çok istekli. Aşılama çalışmalarını yürütürken bugüne kadar yan etkiyle karşılaşmadık" diye konuştu.'VATANDAŞLAR OLDUKÇA BİLİNÇLİ'Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hilal Aldağ ise aşılama çalışmalarının problemsiz bir şekilde devam ettiğini anlattı. Randevu almanın artık çok kolay olduğunu belirten Dr. Aldağ, "Hafta sonları hastanelere de randevular tanımlandı. Yoğunluk talep oldukça çok. Biz iki hekim olduğumuz için günlük 25 aşı randevusu tanımlayabiliyoruz. Aynı zamanda sabah normal muayeneye gelen hastalarımıza bakmaya devam ediyoruz. Aşıları daha çok öğleden sonraya planladık. Şimdilik bir sıkıntı yaşamadık, vatandaşlarımız da oldukça bilinçli. Uygun zamanda geliyorlar" dedi.Koronavirüse karşı herkesin tedirgin olduğunu aktaran Dr. Hilal Aldağ, "Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine hapsolmaktan çok sıkıldılar. İş yerleri açık değil. Çocuklar okullarına gidemiyor. İnsanlar bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için aşı olmak istiyor" diye konuştu.'SEVDİKLERİME SARILABİLECEĞİM'

Konyaaltı Sahilyolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşısını olan Şerife Tokat, sevdiklerine sarılmayı özlediğini anlattı. Şerife Tokat, "182'den randevumu alarak aşımı yaptırdım. Çok mutluyum. En azından sevdiklerime sarılabileceğim. Sosyal yaşantım normal rutinine geçecek. Bunları umut ederek aşımı yaptırdım. En çok özlediğim şey sevdiklerime sarılmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN