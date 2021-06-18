Antalya'da aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
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Antalya'da aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşlar, aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Antalya'da Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşlar, aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Kent genelinde oluşturulan aşı merkezlerine yaş nedeniyle sırası gelen vatandaşların yanı sıra SGK'ya kayıtlı çalışanlar da randevularını alarak başvuruda bulunuyor.

Vatandaşların aşı programına yoğun ilgi gösterdiği kentte, önde gelen başvuru noktalarından biri olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de aşılama süreci devam ediyor.

Hastane Başhekim Yardımcısı ve Aşı Koordinatörü Gülcan Öztürk Uryan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının aşılama programı kapsamında hastanede yoğun olarak aşı uygulamasının yapıldığını söyledi.

Özellikle son günlerde açılan grupların artmasıyla aşılama için yoğun başvuru aldıklarını vurgulayan Uryan, "Aşılama bölümünde 100'e yakın personelimizle günde 8 bin vatandaşımıza aşı uygulaması yapılmakta. Sabah 08.00'den akşam 24.00'e kadar 31 polikliniğimizde aşı yapılmaya devam ediliyor. Yoğun şekilde çalışma devam ediyoruz, vatandaşa hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Özveriyle çalışan ekiple amaçlarının sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde aşılama sürecini tamamlamak olduğunu kaydeden Uryan, salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu ve bunun için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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