Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

Antalya'da, "Huzur Akdeniz" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 park ve meydan ile 172 umuma açık yerde 5 bin 224 kişinin kimlikleri sorgulandı.

Kontrollerde aranan 8 kişi yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 768 araç incelendi, 52 sürücüye 67 bin 568 lira para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 12 mermi ele geçirildi.