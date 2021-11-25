Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı

Antalya'da, "Huzur Akdeniz" uygulaması gerçekleştirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da, "Huzur Akdeniz" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 park ve meydan ile 146 umama açık yerde 3 bin 686 kişinin kimlikleri sorgulandı.

Kontrollerde aranan 4 kişi yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 391 araç incelendi, 23 sürücüye 8 bin 3 lira para cezası kesildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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