Antalya'da asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da, "Huzur Akdeniz" uygulaması gerçekleştirildi.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da, "Huzur Akdeniz" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 park ve meydan ile 146 umama açık yerde 3 bin 686 kişinin kimlikleri sorgulandı.
Kontrollerde aranan 4 kişi yakalandı.
Trafik kontrollerinde ise 391 araç incelendi, 23 sürücüye 8 bin 3 lira para cezası kesildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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