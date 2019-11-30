Antalya'da "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması

30.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:56

Antalya'da hava destekli "Asayiş Akdeniz Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent genelinde 70 noktada, 135 eğlence merkezinde denetim yapıldı.



Helikopterle de havadan destek sağlanan uygulamada emniyet müdürlüğünden bin 438, İl Jandarma Komutanlığından 441 ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 59 personel görev aldı.

Uygulamada 21 bin 840 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

Kent merkezi ve ilçelerde 3 bin 717 araç incelendi, 254 sürücüye 147 bin 822 lira ceza uygulandı. Uygulamada ayrıca denetlenen 137 iş yerinden 14'üne cezai işlem yapıldı.

Denetimlerde ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve teleskopik cop ele geçirildi.

Kaynak: AA