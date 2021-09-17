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Antalya'da asayiş

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da asayiş

Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da bir otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelde sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki otelde yapılan aramada, 332 litre sahte içki ele geçirildi.

İçkilere el konulurken, cumhuriyet savcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki kişi suçüstü yakalandı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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