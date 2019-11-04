Antalya'da asansörde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

04.11.2019 12:36

Antalya'nın Kumluca ilçesinde asansörde mahsur kalan biri çocuk 6 kişi kurtarıldı.

Eski Cami Mahallesi Kiremithane Caddesi'nde bulunan bir apartmanın asansörü hareket ettiği sırada düşerek birinci ve ikinci kat arasında durdu. Asansörde aralarında 1,5 yaşındaki çocuk ve 84 yaşındaki yaşlı kadının da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve asansör firmasının görevlileri geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından asansörde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kontrol amacıyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asansör firmasının yetkilileri, asansörün ikinci kata geldiğinde otomatik kilidin devreye girmemesi sonucu kısmi olarak aşağıya düştüğünü ve birinci kat ile ikinci kat ara boşluğunda kaldığını bildirdi.

Asansörde mahsur kalan Semih Sönmez ise ikinci kata geldiklerinde tam inecekleri sırada asansörün düştüğünü söyledi.

Mahsur kaldıkları için korku ve panik yaşadıklarını anlatan Sönmez, "Kimseye bir şey olmamasına seviniyoruz." dedi.

Kaynak: AA