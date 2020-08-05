Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu*- Antalya'da Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan asansörün boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

*- Antalya'da Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan asansörün boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansörden yardım istendiğini duyunca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu farketti. Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset, bulunduğu yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kimliği belirsiz kişinin, acil iniş merdiveninin kilidini kırıp girdiği asansör boşluğundan düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Boşluktan gelen sesleri duyduğunu söyleyen Seyit Ekşi, asansör boşluğundan 'kurtarın' şeklinde sesler duymasının ardından polisten yardım istediğini söyledi. Asansör kabininde herhangi bir kırılma olmadığını söyleyen Ekşi, kişinin asansör boşluğuna nasıl düştüğünü bilmediğini ifade etti.

Kaynak: DHA