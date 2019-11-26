Antalya'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
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Antalya'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

26.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:16
Antalya'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

'nın ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Hacı Y. (18), Mahallesi'nde yapımı devam eden beş katlı inşaatın üç katından asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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