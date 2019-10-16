Antalya'da arkeoloğun öldürülmesine ilişkin dava

16.10.2019 16:50

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde, Olimpos Antik Kenti kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası müşteki Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Poyraz savunmasında, daha önceden tanımadığı Sinan Sertel ile Olimpos Antik Kenti'nde ağaç kesilmesi olayı nedeniyle tanıştıklarını söyledi.

Ağaç kesilmesiyle ilgili Sertel'e bazı sorular sormak istediğinde Sertel'in kendisini terslediğini öne süren Poyraz, bunun üzerine sosyal medyadan "Olimpos'ta ağaç katliamı yapılıyor" diye paylaşım yaptığını, bazı kurum müdürlerinden aldığı bilgi üzerine ise ağaç kesimlerinin izinli olduğunu öğrenmesiyle paylaşımı kaldırdığını anlattı.

Daha sonra bir mekanda karşılaştıkları Sertel ile tartışmaya başladıklarını ve araya bazı kişilerin girmesinden dolayı olayın büyümediğini ifade eden Poyraz, "Olay günü ise Sinan'la konuşmak için buluştuk ama bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için cebimden çıkardığım bıçağı salladım, bunun üzerine Sinan 'beni bıçakladı' diye küfür edip yardım istedi. Ben onu bıçakladığımı fark etmedim, bıçaktaki kanı görünce onun yaralandığını anladım." dedi.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanık Poyraz, daha önce uyuşturucu madde kullandığını, olaydan birkaç gün önce ise kullanmayı bıraktığını öne sürdü.

Arkeolog Sinan Sertel'in ablası müşteki Nurcan Doğan ise "Annem hala kardeşimin bıçaklanarak öldürüldüğünü bilmiyor, kalp krizinden öldüğünü sanıyor. Sanığı vicdanıyla baş başa bırakıyorum." diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kemer'in Çıralı sahilinde, 19 Mayıs'ta çıkan tartışmada, Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Poyraz ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA