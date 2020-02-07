Antalya'da arkeoloğu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık Poyraz, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sadık Poyraz'a "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.
Çıralı sahilinde 19 Mayıs 2019'da çıkan tartışmada Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Poyraz hakimlikçe tutuklanmıştı.