Antalya'da arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı Antalya'nın Serik ilçesinde, arkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, arkadaşını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

İş arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Osman G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osman G, emniyetteki ifadesinde, Ramazan Akınoğlu'nun kendisini sürekli tehdit ettiğini ve para istediğini öne sürdü.

Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını aktaran Osman G. ifadesinde, "Olay günü Ramazan kapıyı kırarak içeriye girdi. Kendimi korumak amacıyla içeriye girmesini engellemek ve korkutmak için hedef almadan ateş ettim. Amacım zarar vermek değil, onu korkutup engellemekti. Daha sonra Ramazan'ın düştüğünü gördüm. Telefonla polis ekiplerine haber verdim. Olay yerinden kaçmadım, teslim oldum. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı pişmanım." dediği öğrenildi.

Osman G. (42) dün, Orta Mahalle'de tartıştığı iş arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu (39) av tüfeğiyle öldürmüştü.

Kaynak: AA