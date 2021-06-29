Antalya'da arkadaşını makasla öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
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Antalya'da arkadaşını makasla öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Antalya'da arkadaşını makasla öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da tartıştığı arkadaşını makasla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da tartıştığı arkadaşını makasla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde bir kişinin makas ile göğüs bölgesinden yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üzeyir Ürey, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri şüpheli Ö.D'yi gözaltına aldı.

Arkadaş olan Ürey ve şüphelinin henüz bilinmeyen bir nedenle aynı sokaktaki bir müstakil evde tartıştıkları ardından sokağa çıkarak birbirlerini darbettikleri öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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