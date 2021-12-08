Antalya'da arkadaşını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer D, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Karar öncesi söz verilen Ömer D, kasten kimseyi öldürmediğini, telefonda yaşanan küfürleşme sonrası Üzeyir Urey'in evine geldiğini söyledi.

Urey'in uyarılarına rağmen kendisine küfretmeyi sürdürdüğünü öne süren Ömer D, "Elimde bıçak vardı. Kendisini itekledim ve bıçağın üzerine düşmüş olmalı. Kendisini yerden kaldırdım ve iki adım attıktan sonra yine düştü, o zaman yaralandığını fark ettim. Ambulansa haber vermelerini istedim ve daha sonra korktuğum için oradan ayrıldım. Üzgünüm, adaletinize güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde 28 Haziran'da göğsünden yaralanan Üzeyir Urey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ömer D. tutuklanmıştı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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