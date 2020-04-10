Antalya'da arı alarmı
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Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da arı alarmı

Antalya'da parklardan birinde ağacın dalına kovan yapan arılar, vatandaşları korkuttu.

10.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:20
Antalya'da arı alarmı

Antalya'da parklardan birinde ağacın dalına kovan yapan arılar, vatandaşları korkuttu. Arılar, bölgeye çağrılan özel kıyafetli arı üreticisi tarafından daldan alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı yakınındaki esnaflar, oğul veren arıların bir ağaca toplandığını fark etti. Kendi yöntemleriyle ağacın dalındaki arı kovanını almaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca arıları iyice huysuzlandırdı. Kızgın arılar çevreye yayılmaya başlayınca esnaf, Murat Yağız isimli arı üreticisinden yardım istedi. Yardım talebini geri çevirmeyen Yağız, aracıyla geldiği parkta özel arı yetiştiriciliği kıyafetini giyerek ağacın yanına geldi. Yaklaşık 5 dakikalık bir uğraş sonucu oğul veren arıların bulunduğu kovan, daldan alındı.

30 kovanı bulunan arı üreticisi Yağız, kovanı aracına koyup bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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