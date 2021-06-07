Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü
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Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü

Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş Mahallesinde çıkan arazi yangınında 60 dekar ekili alan ile 15 dekarlık makilik alan zarar gördü.

Antalya Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş Mahallesinde çıkan arazi yangınında 60 dekar ekili alan ile 15 dekarlık makilik alan zarar gördü. Yangın vatandaşlar ve Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Beğiş Mahallesi Anaz burnu mevkiinde saat 15.00 sıralarında Arpa ve Buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangında, 60 dekar arpa ve buğday ekili alan ile 15 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü
Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü
Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü
Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü
Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü
Antalya'da arazi yangınında 60 dekar ekili alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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