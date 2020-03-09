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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da aranan şahıslar yakalandı

Antalya'da 3 kişinin cep telefonlarını çalan hırsızlık zanlısı ve farklı suçlardan hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

09.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:09
Antalya'da aranan şahıslar yakalandı

Antalya'da 3 kişinin cep telefonlarını çalan hırsızlık zanlısı ve farklı suçlardan hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda değişik tarihlerde Çağlayan, Milli Egemenlik ve Aydınevler mahallelerinde 3 farklı kişinin cep telefonlarını bir arkadaşını arama bahanesi isteyen ve daha sonra aracı ile telefonları alıp kaçan şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan A.A., ifadesinde çaldığı cep telefonlarını bir iş yerinde çalışan İ.K'ye toplam 800 TL'ye sattığını beyan etti. İ.K. ise, A.A.'dan satın aldığı cep telefonlarından ikisini kimlik bilgilerini bilmediği şahıslara sattığını, bir tanesinin iş yerinde bulunduğunu belirtti. İş yerinde bulunan cep telefonu muhafaza altına alınarak müştekiye teslim edildi. İ.K. hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapılırken, A.A. sevk edildiği Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Farklı suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı


Diğer yandan hakkında "cinsel taciz" suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezacı bulunan M.Ö., "uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K., "yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.U., "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan O.Ö. ve hakkında "uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin TL adli para cezası bulunan Z.Ü., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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