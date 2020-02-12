Antalya'da aranan iki kişi yakalandı
Antalya'da dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan iki kişi gözaltına alındı.
Antalya'da dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan iki kişi gözaltına alındı.
Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B'yi Duacı Mahallesi'nde gizlendiği evde yakaladı.
Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan H.İ.Ç ise Gaziler Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.