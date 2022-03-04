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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

AA, Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kesinleşmiş 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde kesinleşmiş 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlü yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan K.G'nin, Yurtpınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Antalya, konut, Güncel, Haberler

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