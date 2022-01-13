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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahallesi'nde hakkında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ve "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 11 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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