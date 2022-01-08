Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
?? Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - ?? Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.B.B'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.B.B'yi gözaltına aldı.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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